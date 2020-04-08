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ТЭК 08.04.2020 23:52

Marathon Oil урезала план капвложений на 2020г во второй раз с начала года - до $1,3 млрд

Американская нефтяная компания Marathon Oil Corp. сократила бюджет капиталовложений на 2020 год уже во второй раз с начала года, стремясь, таким образом, защитить свой баланс и "с трудом заработанную финансовую устойчивость" в сложившихся рыночных условиях.

Капиталовложения Marathon Oil в этом году составят $1,3 млрд или меньше, говорится в пресс-релизе компании. Это в общей сложности на $1,1 млрд меньше изначального плана капиталовложений компании на текущий год и примерно на 50% ниже общих расходов Marathon Oil в 2019 году.

В марте нефтекомпания понизила план капиталовложений на $500 млн с изначально запланированных $2,4 млрд.

Marathon Oil сообщила, что сократит объемы буровых работ в Северном Делавэре, а также продолжит оптимизацию программы разработки сланцевых месторождений Bakken и Eagle Ford.

Акции Marathon Oil прибавляют в цене 1,4% на торгах в среду. С начала 2020 года их стоимость рухнула на 72,5% на фоне обвала цен на нефть.

В сообщении компании отмечается, что она может вновь скорректировать план капиталовложений при необходимости в ответ на изменение макроэкономической среды.

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Тэги: США, НЕФТЕКОМПАНИЯ, КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]