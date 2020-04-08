Marathon Oil урезала план капвложений на 2020г во второй раз с начала года - до $1,3 млрд

Американская нефтяная компания Marathon Oil Corp. сократила бюджет капиталовложений на 2020 год уже во второй раз с начала года, стремясь, таким образом, защитить свой баланс и "с трудом заработанную финансовую устойчивость" в сложившихся рыночных условиях.
Капиталовложения Marathon Oil в этом году составят $1,3 млрд или меньше, говорится в пресс-релизе компании. Это в общей сложности на $1,1 млрд меньше изначального плана капиталовложений компании на текущий год и примерно на 50% ниже общих расходов Marathon Oil в 2019 году.
В марте нефтекомпания понизила план капиталовложений на $500 млн с изначально запланированных $2,4 млрд.
Marathon Oil сообщила, что сократит объемы буровых работ в Северном Делавэре, а также продолжит оптимизацию программы разработки сланцевых месторождений Bakken и Eagle Ford.
Акции Marathon Oil прибавляют в цене 1,4% на торгах в среду. С начала 2020 года их стоимость рухнула на 72,5% на фоне обвала цен на нефть.
В сообщении компании отмечается, что она может вновь скорректировать план капиталовложений при необходимости в ответ на изменение макроэкономической среды.
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