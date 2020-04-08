Индия намерена закупить нефть на Ближнем Востоке, чтобы закачать в хранилища

Индия, пользуясь создавшейся на рынке ценовой ситуацией вследствие пандемии, намерена закупить нефть по привлекательным ценам, чтобы заполнить свободные хранилища в объеме около 15 млн баррелей, сообщили Bloomberg высокопоставленные источники в нефтегазовой отрасли Индии.

В первоочередном порядке закупки будут осуществляться в Саудовской Аравии - 9,2 млн баррелей - и ОАЭ - 5,5 млн. баррелей, остальные объёмы - в Ираке, из региона Басры.

По данным источников, министерство финансов уже выделило государственным НПЗ финансовые средства для приобретения сырья.

Индия обладает относительно небольшими мощностями по хранению нефти в объеме 39,14 млн баррелей, однако имеет планы по их увеличению до 47,7 млн баррелей. Этого хватит, чтобы обеспечить внутренние поставки в течение почти 12 дней.