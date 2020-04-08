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ТЭК 08.04.2020 23:41

Индия намерена закупить нефть на Ближнем Востоке, чтобы закачать в хранилища

Индия, пользуясь создавшейся на рынке ценовой ситуацией вследствие пандемии, намерена закупить нефть по привлекательным ценам, чтобы заполнить свободные хранилища в объеме около 15 млн баррелей, сообщили Bloomberg высокопоставленные источники в нефтегазовой отрасли Индии.

В первоочередном порядке закупки будут осуществляться в Саудовской Аравии - 9,2 млн баррелей - и ОАЭ - 5,5 млн. баррелей, остальные объёмы - в Ираке, из региона Басры.

По данным источников, министерство финансов уже выделило государственным НПЗ финансовые средства для приобретения сырья.

Индия обладает относительно небольшими мощностями по хранению нефти в объеме 39,14 млн баррелей, однако имеет планы по их увеличению до 47,7 млн баррелей. Этого хватит, чтобы обеспечить внутренние поставки в течение почти 12 дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, НЕФТЬ, ЗАКУПКИ, ВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]