Индия намерена закупить нефть на Ближнем Востоке, чтобы закачать в хранилища

Индия, пользуясь создавшейся на рынке ценовой ситуацией вследствие пандемии, намерена закупить нефть по привлекательным ценам, чтобы заполнить свободные хранилища в объеме около 15 млн баррелей, сообщили Bloomberg высокопоставленные источники в нефтегазовой отрасли Индии.
В первоочередном порядке закупки будут осуществляться в Саудовской Аравии - 9,2 млн баррелей - и ОАЭ - 5,5 млн. баррелей, остальные объёмы - в Ираке, из региона Басры.
По данным источников, министерство финансов уже выделило государственным НПЗ финансовые средства для приобретения сырья.
Индия обладает относительно небольшими мощностями по хранению нефти в объеме 39,14 млн баррелей, однако имеет планы по их увеличению до 47,7 млн баррелей. Этого хватит, чтобы обеспечить внутренние поставки в течение почти 12 дней.
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