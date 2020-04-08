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ТЭК 08.04.2020 23:22

РФ готова участвовать в сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения.

Между тем, газета РБК пишет со ссылкой на источники в министерстве, что, согласно ожиданиям России, к новой сделке по сокращению добычи присоединяться страны, которые в целом добывают 70 млн б/с - кроме ОПЕК и России, снижать производство будут также США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.

"Страна готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче, и с учетом совместного снижения на 10 млн барр. в сутки", - утверждает изданию источник в министерстве и подтверждает представитель Минэнерго.

Газета подсчитала, что таким образом, Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала, когда страна добывала 11,3 млн б/с, то есть, на 1,6 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]