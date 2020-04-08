Во Франции умерли почти 11 тыс. заразившихся коронавирусом

Во Франции за последние сутки в больницах умер 541 пациент с коронавирусом, число летальных исходов в больницах с 1 марта достигло 7632, сообщил в среду директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Общее число жертв COVID-19 с учетом домов престарелых возросло, как минимум, до 10869.

"7148 тяжелых случаев - и это абсолютный рекорд по Франции - нуждаются сегодня вечером в серьезных мерах в реанимационных отделениях", - сказал Саломон.

По данным СМИ, в Европе насчитывается более 750 тыс. заражений новым коронавирусом, что составляет больше половины инфицированных во всем мире.