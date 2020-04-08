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Дальнее зарубежье 08.04.2020 23:59

Во Франции умерли почти 11 тыс. заразившихся коронавирусом

Во Франции за последние сутки в больницах умер 541 пациент с коронавирусом, число летальных исходов в больницах с 1 марта достигло 7632, сообщил в среду директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Общее число жертв COVID-19 с учетом домов престарелых возросло, как минимум, до 10869.

"7148 тяжелых случаев - и это абсолютный рекорд по Франции - нуждаются сегодня вечером в серьезных мерах в реанимационных отделениях", - сказал Саломон.

По данным СМИ, в Европе насчитывается более 750 тыс. заражений новым коронавирусом, что составляет больше половины инфицированных во всем мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]