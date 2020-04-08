Грузия готова теснее сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности Черного моря - глава МИД

Грузия готова к тесному сотрудничеству с НАТО в направлении укрепления безопасности в регионе Черного моря, заявил в среду министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, комментируя прибытие в порт Поти группы натовских кораблей.
Заявление министра распространила пресс-служба грузинского МИД.
По словам Залкалиани, в рамках визита кораблей НАТО состоятся совместные учения.
"Совместные учения направлены на повышение совместимости Грузии и морских сил НАТО и на углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее в среду в МИД Грузии заявили, что подобные учения нацелены также на усиление обороноспособности и устойчивости Грузии.
"На фоне пандемии коронавируса визит кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) является четким посланием со стороны НАТО о поддержке Грузии и ясно подтверждает преданность альянса курсу вступления Грузии в НАТО. Вступление Грузии в НАТО еще больше усилит безопасность Черного моря и обеспечит укрепление стабильности в регионе", - сказано в распространенном комментарии МИД.
Накануне в пограничной полиции МВД Грузии сообщили, что четыре боевых корабля SNMG-2 вошли в порт Поти. Натовские корабли проведут совместные с катерами службы береговой охраны Грузии учения. В составе группы находятся: итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), румынский ROS "Regina Maria" (F 222) и болгарский фрегат BGS "Verni" (F 42). К учениям также должен присоединиться турецкий корабль TCG Salihreis (F 246).
Из-за пандемии COVID-19 визит кораблей НАТО визит будет проходить без публичных и культурных мероприятий.
"Встречи пройдут дистанционно, в формате видеоконференции. Совместные учения содержат только маневры кораблей без взаимодействия экипажей", - отметили в пограничном ведомстве Грузии.
Корабли НАТО покинут территориальные воды страны 10 апреля.
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners
Россия готова к переговорам с Азербайджаном о поставках авиации - ФСВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Мадуро надеется на соглашение по ценам на нефть
Нефтедобыча в канадской провинции Альберта может упасть на 1,7 млн б/с - аналитики
Moldovagaz разъяснило порядок формирования цен на газ для Молдавии
Глава ВОЗ призывает руководителей стран не политизировать тему борьбы против COVID-19
В Азербайджане имеется трехмесячный запас продовольствия
Власти Азербайджана могут продлить и ужесточить карантинный режим при росте числа зараженных COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика оказал безвозмездную поддержку уязвимым группам населения, занимающимся бизнесом
Сеть “Nar” обеспечивает страну бесперебойным и высокоскоростным интернетом
Клиенты Банка Республика смогут совершать платежи с помощью смартфона
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог