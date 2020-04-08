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Регион 08.04.2020 23:45

Грузия готова теснее сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности Черного моря - глава МИД

Грузия готова к тесному сотрудничеству с НАТО в направлении укрепления безопасности в регионе Черного моря, заявил в среду министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, комментируя прибытие в порт Поти группы натовских кораблей.

Заявление министра распространила пресс-служба грузинского МИД.

По словам Залкалиани, в рамках визита кораблей НАТО состоятся совместные учения.

"Совместные учения направлены на повышение совместимости Грузии и морских сил НАТО и на углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в среду в МИД Грузии заявили, что подобные учения нацелены также на усиление обороноспособности и устойчивости Грузии.

"На фоне пандемии коронавируса визит кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) является четким посланием со стороны НАТО о поддержке Грузии и ясно подтверждает преданность альянса курсу вступления Грузии в НАТО. Вступление Грузии в НАТО еще больше усилит безопасность Черного моря и обеспечит укрепление стабильности в регионе", - сказано в распространенном комментарии МИД.

Накануне в пограничной полиции МВД Грузии сообщили, что четыре боевых корабля SNMG-2 вошли в порт Поти. Натовские корабли проведут совместные с катерами службы береговой охраны Грузии учения. В составе группы находятся: итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), румынский ROS "Regina Maria" (F 222) и болгарский фрегат BGS "Verni" (F 42). К учениям также должен присоединиться турецкий корабль TCG Salihreis (F 246).

Из-за пандемии COVID-19 визит кораблей НАТО визит будет проходить без публичных и культурных мероприятий.

"Встречи пройдут дистанционно, в формате видеоконференции. Совместные учения содержат только маневры кораблей без взаимодействия экипажей", - отметили в пограничном ведомстве Грузии.

Корабли НАТО покинут территориальные воды страны 10 апреля.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЧЕРНОМОРЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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