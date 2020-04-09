Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8473 RUR   0.0225 GBR   2.0938 TRY   0.2509

Цена на нефть

07.04   $/bbl WTI 23.63 -2.45 Brent 31.87 -1.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2020 00:03

Почти половина американцев довольны работой Трампа - опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса телеканала CNBC.

Согласно этим результатам, в настоящее время деятельность Трампа одобряют 46% жителей США. Этот показатель на шесть процентных пунктов выше, чем в декабре.

При этом, 43% граждан США напротив, не поддерживают американского лидера. Однако, как отмечает телеканал, впервые за три года количество жителей США, одобряющих деятельность Трампа, выше, чем тех, кто его подход не поддерживает.

Оставшиеся 11% не определились с мнением относительно деятельности Трампа.

Опрос проводился 3-6 апреля, в нем приняли участие 800 человек в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЙТИНГ


Похожие новости


США работают с Лондоном по вопросу о лечении Джонсона - Трамп США введут ввозные пошлины на нефть, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по стабилизации рынка - Трамп Ситуация на нефтяных рынках стала для экономики США тяжелым испытанием - Путин Facebook и Instagram вслед за Twitter удалили видео президента Бразилии о коронавирусе Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным нефть и торговлю Трамп хочет ослабить меры против коронавируса из-за опасений за экономику США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]