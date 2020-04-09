Почти половина американцев довольны работой Трампа - опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса телеканала CNBC.
Согласно этим результатам, в настоящее время деятельность Трампа одобряют 46% жителей США. Этот показатель на шесть процентных пунктов выше, чем в декабре.
При этом, 43% граждан США напротив, не поддерживают американского лидера. Однако, как отмечает телеканал, впервые за три года количество жителей США, одобряющих деятельность Трампа, выше, чем тех, кто его подход не поддерживает.
Оставшиеся 11% не определились с мнением относительно деятельности Трампа.
Опрос проводился 3-6 апреля, в нем приняли участие 800 человек в США.
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