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Дальнее зарубежье 09.04.2020 11:28

Бельгийские похоронные бюро переполнены телами умерших от COVID-19

Холодильные камеры похоронных бюро в Бельгии переполняются, и некоторые из них уже не в состоянии хранить тела умерших с коронавирусом, сообщила в четверг газета Le Soir.

В частности, так обстоят дела в Льеже, где городские власти выделили для учреждений ритуальных услуг грузовик-холодильник вместимостью 36 гробов.

Проблемы начались и в Брюсселе, отмечает издание. Так, в столичной коммуне Одергем пришлось реквизировать холодильные камеры кухонь спортивного центра.

В Бельгии, по данным на среду, скончались 2тыс. 240 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, СКОНЧАВШИЕСЯ, ТЕЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]