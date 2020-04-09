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СНГ 09.04.2020 11:42

Медицинские спецгруппы проверят жителей Туркменистана на вирус из-за угрозы COVID-19

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 поручил провести проверку на наличие вирусной инфекции "всех групп населения страны", сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

По данным агентства, в городах и районах Туркменистана будут созданы специальные группы медицинских работников, которым поручено "проанализировать состояние здоровья всех групп населения страны и в соответствии с законодательством (...) организовать профилактические медицинские исследования, включая дополнительные методы контроля".

В первую очередь проверки и профилактические меры в связи с угрозой коронавируса будут приниматься в детских садах, школах и вузах Туркменистана.

По официальным данным, в Туркменистане пока не подтверждено ни одного заражения коронавирусом COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]