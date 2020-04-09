Медицинские спецгруппы проверят жителей Туркменистана на вирус из-за угрозы COVID-19

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 поручил провести проверку на наличие вирусной инфекции "всех групп населения страны", сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
По данным агентства, в городах и районах Туркменистана будут созданы специальные группы медицинских работников, которым поручено "проанализировать состояние здоровья всех групп населения страны и в соответствии с законодательством (...) организовать профилактические медицинские исследования, включая дополнительные методы контроля".
В первую очередь проверки и профилактические меры в связи с угрозой коронавируса будут приниматься в детских садах, школах и вузах Туркменистана.
По официальным данным, в Туркменистане пока не подтверждено ни одного заражения коронавирусом COVID-19.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners
Россия готова к переговорам с Азербайджаном о поставках авиации - ФСВТС
ЦБ Азербайджана за 2 года рассчитывает создать единую систему контроля и мониторинга на финансовом рынке
Акционеры СК AtaSigorta в конце мая обсудят итоги деятельности в 2019г
Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 15-24 июля 2022 г
ВОЗ призывает уделить особое внимание вопросу гигиены рук для предотвращения распространения коронавирусной инфекции
Южнокорейские ученые не обнаружили признаков генетической мутации в коронавирусе
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) изменил график работы филиалов
Банк Республика оказал безвозмездную поддержку уязвимым группам населения, занимающимся бизнесом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог