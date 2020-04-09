Медицинские спецгруппы проверят жителей Туркменистана на вирус из-за угрозы COVID-19

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 поручил провести проверку на наличие вирусной инфекции "всех групп населения страны", сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

По данным агентства, в городах и районах Туркменистана будут созданы специальные группы медицинских работников, которым поручено "проанализировать состояние здоровья всех групп населения страны и в соответствии с законодательством (...) организовать профилактические медицинские исследования, включая дополнительные методы контроля".

В первую очередь проверки и профилактические меры в связи с угрозой коронавируса будут приниматься в детских садах, школах и вузах Туркменистана.

По официальным данным, в Туркменистане пока не подтверждено ни одного заражения коронавирусом COVID-19.