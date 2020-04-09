Британский чрезвычайный комитет COBRA рассмотрит вопрос о возможном продлении режима строгой изоляции в стране

Руководители Великобритании в четверг соберутся на заседание правительственного чрезвычайного комитета COBRA, чтобы обсудить возможность продления режима строгой изоляции, введенного в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал Sky news.

Председательствовать на совещании будет глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который заменяет премьера Бориса Джонсона, госпитализированного в связи с заражением коронавирусом.

Также на заседании будут присутствовать члены кабинета министров, лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, главный санитарный врач Англии Крис Уитти и советник правительства по науке Патрик Уэллэнс. Приглашены и высокопоставленные представители полиции, которые отчитаются по поводу эффективности исполнения мер изоляции и дадут рекомендации о том, следует ли ослаблять или, наоборот, ужесточать ограничительные меры.

Однако, отмечает Sky news, после заседания COBRA официального извещения об его итогах не будет. Наблюдатели ожидают только последующего выступления Рааба, который предупредит общественность, чтобы она была готовой к продлению режима изоляции.

Sky news напоминает, что трехнедельный режим изоляции был введен 23 марта, и он должен продлиться до Пасхального понедельника 13 апреля. Затем по закону правительство страны до следующего четверга должно принять решение о дальнейших мерах в этой области.

Однако, отмечает телеканал, медики и правительственные эксперты не имеют четкого мнения по поводу того, когда стоит ждать пика эпидемии.

"Я думаю, что мы даже близко не подошли к отмене изоляции. Я регулярно разговариваю с экспертами. Мы думаем, что пик - худшая часть (эпидемии - ИФ) вируса - вероятно, будет через полторы недели", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

По последним данным, в Великобритании зафиксированы 61 тыс. 471 случаев COVID-19, количество летальных исходов у пациентов с коронавирусом достигло 7097.