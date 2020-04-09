Британский чрезвычайный комитет COBRA рассмотрит вопрос о возможном продлении режима строгой изоляции в стране

Руководители Великобритании в четверг соберутся на заседание правительственного чрезвычайного комитета COBRA, чтобы обсудить возможность продления режима строгой изоляции, введенного в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал Sky news.
Председательствовать на совещании будет глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который заменяет премьера Бориса Джонсона, госпитализированного в связи с заражением коронавирусом.
Также на заседании будут присутствовать члены кабинета министров, лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, главный санитарный врач Англии Крис Уитти и советник правительства по науке Патрик Уэллэнс. Приглашены и высокопоставленные представители полиции, которые отчитаются по поводу эффективности исполнения мер изоляции и дадут рекомендации о том, следует ли ослаблять или, наоборот, ужесточать ограничительные меры.
Однако, отмечает Sky news, после заседания COBRA официального извещения об его итогах не будет. Наблюдатели ожидают только последующего выступления Рааба, который предупредит общественность, чтобы она была готовой к продлению режима изоляции.
Sky news напоминает, что трехнедельный режим изоляции был введен 23 марта, и он должен продлиться до Пасхального понедельника 13 апреля. Затем по закону правительство страны до следующего четверга должно принять решение о дальнейших мерах в этой области.
Однако, отмечает телеканал, медики и правительственные эксперты не имеют четкого мнения по поводу того, когда стоит ждать пика эпидемии.
"Я думаю, что мы даже близко не подошли к отмене изоляции. Я регулярно разговариваю с экспертами. Мы думаем, что пик - худшая часть (эпидемии - ИФ) вируса - вероятно, будет через полторы недели", - заявил мэр Лондона Садик Хан.
По последним данным, в Великобритании зафиксированы 61 тыс. 471 случаев COVID-19, количество летальных исходов у пациентов с коронавирусом достигло 7097.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
Граждане Азербайджана могут посещать без виз 67 стран - Henley & Partners
Россия готова к переговорам с Азербайджаном о поставках авиации - ФСВТС
ЦБ Азербайджана за 2 года рассчитывает создать единую систему контроля и мониторинга на финансовом рынке
Акционеры СК AtaSigorta в конце мая обсудят итоги деятельности в 2019г
Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 15-24 июля 2022 г
ВОЗ призывает уделить особое внимание вопросу гигиены рук для предотвращения распространения коронавирусной инфекции
Южнокорейские ученые не обнаружили признаков генетической мутации в коронавирусе
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) изменил график работы филиалов
Банк Республика оказал безвозмездную поддержку уязвимым группам населения, занимающимся бизнесом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог