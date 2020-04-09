Парламент Азербайджана продлил полномочия Рустамова в качества члена правления Центробанка

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг проголосовал за продление полномочий Эльмана Рустамова в качестве члена правления Центрального банка страны, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Его кандидатура была представлена на рассмотрение Милли Меджлиса президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Продление полномочий Рустамова поддержал 91 депутат, 1 – против, еще один воздержался.
Эльман Рустамов работает в ЦБА с декабря 1992 года. В 1995 году впервые был назначен председателем правления Центробанка на пятилетний срок. После этого переизбирался главой ЦБА в 2000, 2005, 2010 и в 2015гг.
Согласно законодательству, парламент утверждает членов ЦБА, которые потом выбирают председателя правления.
А.Мамедов
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