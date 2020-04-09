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Финансы 09.04.2020 11:19

Парламент Азербайджана продлил полномочия Рустамова в качества члена правления Центробанка

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в четверг проголосовал за продление полномочий Эльмана Рустамова в качестве члена правления Центрального банка страны, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Его кандидатура была представлена на рассмотрение Милли Меджлиса президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Продление полномочий Рустамова поддержал 91 депутат, 1 – против, еще один воздержался.

Эльман Рустамов работает в ЦБА с декабря 1992 года. В 1995 году впервые был назначен председателем правления Центробанка на пятилетний срок. После этого переизбирался главой ЦБА в 2000, 2005, 2010 и в 2015гг.

Согласно законодательству, парламент утверждает членов ЦБА, которые потом выбирают председателя правления.

А.Мамедов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ЦБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]