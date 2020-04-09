PROKON выполнит механико-монтажные работы в период капремонта ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Компания «PROKON Construction and Engineering» подписала контракт в рамках проекта капитального ремонта «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез».
«В рамках контракта PROKON выполнит механико-монтажные работы в периоды остановки и капитальной реконструкции предприятия ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез в 2020-2022 годах. Первая запланированная остановка состоится в апреле и мае 2020 года. В течении 60 дней PROKON осуществит деинсталляцию трубного материала и установит WDI трубы», - говорится в сообщении PROKON.
40% сотрудников, задействованных в проекте, являются гражданами Азербайджана.
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез предоставит компании PROKON подробную информацию о дальнейших ремонтных работах в 2020-2022гг в виде поправок к контракту.
«Компания PROKON расширила свою деятельность в России, создав “Prokon Construction and Engineering” в 2019 году. Этот контракт является большим шагом к деятельности на рынке и его исследованию», - сказал генеральный директор Prokon Construction and Engineering в России Озгур Каран, слова которого приводятся в сообщении.
Компания PROKON была создана в Азербайджане в 2012 году как дочернее предприятие по строительству и управлению проектами в составе зарегистрированной в Великобритании Nobel Oil Services.
А.Азизов
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PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
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