PROKON выполнит механико-монтажные работы в период капремонта ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Компания «PROKON Construction and Engineering» подписала контракт в рамках проекта капитального ремонта «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез».

«В рамках контракта PROKON выполнит механико-монтажные работы в периоды остановки и капитальной реконструкции предприятия ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез в 2020-2022 годах. Первая запланированная остановка состоится в апреле и мае 2020 года. В течении 60 дней PROKON осуществит деинсталляцию трубного материала и установит WDI трубы», - говорится в сообщении PROKON.

40% сотрудников, задействованных в проекте, являются гражданами Азербайджана.

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез предоставит компании PROKON подробную информацию о дальнейших ремонтных работах в 2020-2022гг в виде поправок к контракту.

«Компания PROKON расширила свою деятельность в России, создав “Prokon Construction and Engineering” в 2019 году. Этот контракт является большим шагом к деятельности на рынке и его исследованию», - сказал генеральный директор Prokon Construction and Engineering в России Озгур Каран, слова которого приводятся в сообщении.

Компания PROKON была создана в Азербайджане в 2012 году как дочернее предприятие по строительству и управлению проектами в составе зарегистрированной в Великобритании Nobel Oil Services.

А.Азизов