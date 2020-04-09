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ТЭК 09.04.2020 11:34

PROKON выполнит механико-монтажные работы в период капремонта ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Компания «PROKON Construction and Engineering» подписала контракт в рамках проекта капитального ремонта «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез».

«В рамках контракта PROKON выполнит механико-монтажные работы в периоды остановки и капитальной реконструкции предприятия ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез в 2020-2022 годах. Первая запланированная остановка состоится в апреле и мае 2020 года. В течении 60 дней PROKON осуществит деинсталляцию трубного материала и установит WDI трубы», - говорится в сообщении PROKON.

40% сотрудников, задействованных в проекте, являются гражданами Азербайджана.

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез предоставит компании PROKON подробную информацию о дальнейших ремонтных работах в 2020-2022гг в виде поправок к контракту.

«Компания PROKON расширила свою деятельность в России, создав “Prokon Construction and Engineering” в 2019 году. Этот контракт является большим шагом к деятельности на рынке и его исследованию», - сказал генеральный директор Prokon Construction and Engineering в России Озгур Каран, слова которого приводятся в сообщении.

Компания PROKON была создана в Азербайджане в 2012 году как дочернее предприятие по строительству и управлению проектами в составе зарегистрированной в Великобритании Nobel Oil Services.

А.Азизов

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Тэги: PROKON, ЛУКОЙЛ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]