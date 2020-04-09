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Спорт 09.04.2020 11:38

Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 15-24 июля 2022 г

Чемпионат мира по легкой атлетике в США перенесен на 15-24 июля 2022 года, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"Всемирная легкая атлетика анонсировала новые даты проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне (США). Соревнования должны были состояться 6-15 августа 2021, однако из-за переноса Олимпийских игр на 2021 год даты пришлось изменить. Таким образом, чемпионат мира состоится 15-24 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Также отмечается, что Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится 15-21 августа 2022 в Мюнхене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, СПОРТ, ЧЕМПИОНАТЫ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]