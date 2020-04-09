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Макроэкономика 09.04.2020 11:40

Внешний долг Азербайджана по итогам 2019г составил 18,9% ВВП - Асадов

Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана по итогам 2019 года превысил $9 млрд, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

«По итогам прошлого года внешний долг Азербайджана составил $9 млрд 91 млн или 18,9% от ВВП», - сказал Асадов в видеобращении при обсуждении в парламенте Азербайджана отчета правительства за 2019 год.

Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2019 года составлял $8 млрд 927,1 млн. Таким образом, в 2019 году внешний долг увеличился на 1,8%.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом". Согласно документу, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДОЛГ, ВНЕШНИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]