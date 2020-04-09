PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез

Компания “PROKON Construction and Engineering” подписала контракт в рамках проекта капитального ремонта “ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез”.
В рамках контракта PROKON выполнит механико-монтажные работы в периоды остановки и капитальной реконструкции предприятия Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез в 2020-2022 годах. Первая запланированная остановка состоится в апреле и мае 2020 года. В течении 60 дней PROKON осуществит деинсталляцию трубного материала и установит WDI трубы. 40% сотрудников, задействованных в проекте, являются гражданами Азербайджана. ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез предоставит компании PROKON подробную информацию о дальнейших ремонтных работах в 2020-2022 гг. в виде поправок к контракту.
«Компания PROKON расширила свою деятельность в России, создав “PROKON Construction and Engineering” в 2019 году. С выходом на новый рынок PROKON начал экспортировать значительный опыт и вносить свой вклад в российский рынок, задействовав профессиональную рабочую силу из Азербайджана. Этот контракт является большим шагом к обоснованию на рынке и его исследованию», - сказал Озгур Каран, генеральный директор Prokon Construction and Engineering в России.
Компания PROKON была создана в Азербайджане в 2012 году как дочернее предприятие по строительству и управлению проектами в составе зарегистрированной в Великобритании Nobel Oil Services, и вскоре стала одной из ведущих местных строительных компаний, реализующей широкомасштабные проекты в сфере строительства промышленных объектов. PROKON придерживается самых высоких стандартов работы как в операционном, так и в финансовом отношении.
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