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СНГ 09.04.2020 11:51

Число случаев COVID-19 в России перевалило за 10 тыс. - оперштаб

Почти полторы тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за сутки, общее число зарегистрированных заболевших Covid-19 преодолело отметку в 10 тысяч, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 1459 в 50 регионах", - говорится в сообщении штаба, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Из них в Москве, согласно сообщению, 857 новых случаев, в Московской области - 199, в Санкт-Петербурге - 44, в Брянской области - 40, в Коми - 31.

24 новых случая во Владимирской области, 20 - в Краснодарском края, 18 - в Ленинградской области, 16 - в Астраханской области, по 13 - в Ивановской области и Дагестане, 12 - в Тульской области, по 10 - в Курской и Архангельской областях, по 9 - в Татарстане и Пермском крае, по 8 - в Вологодской, Кировской областях и Калмыкии.

По 7 новых случаев в Тверской, Новгородской, Нижегородской областях и Северной Осетии, 6 - в Башкирии, по 5 - в Орловской и Новосибирской областях и Приморском крае, остальное - в других регионах.

"На сегодняшний день в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 случай (+16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]