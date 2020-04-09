ЦБА в ближайшее время объявит шаги по банковским кредитам в период карантина - Рустамов

Центральный банк Азербайджана может рассмотреть возможность заморозки начисления процентов по банковским кредитам в период специального карантинного режима, заявил председатель ЦБ Эльман Рустамов.

«В данный момент мы ведем работу в этом направлении. Наши шаги по этому вопросу будут объявлены в ближайшее время», - сказал Рустамов в четверг на пленарном заседании парламента, отвечая на вопросы депутатов.

На заседании депутат Айдын Мирзазаде поднял вопрос о заморозке начисления процентной задолженности по банковским кредитам населения в связи с введенном в стране строгим режимом социальной изоляции.

В Азербайджане до 20 апреля действует специальный карантинный режим. В рамках него населению выход на улицу существенно ограничен.

А.Мамедов