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Финансы 09.04.2020 11:54

ЦБА в ближайшее время объявит шаги по банковским кредитам в период карантина - Рустамов

Центральный банк Азербайджана может рассмотреть возможность заморозки начисления процентов по банковским кредитам в период специального карантинного режима, заявил председатель ЦБ Эльман Рустамов.

«В данный момент мы ведем работу в этом направлении. Наши шаги по этому вопросу будут объявлены в ближайшее время», - сказал Рустамов в четверг на пленарном заседании парламента, отвечая на вопросы депутатов.

На заседании депутат Айдын Мирзазаде поднял вопрос о заморозке начисления процентной задолженности по банковским кредитам населения в связи с введенном в стране строгим режимом социальной изоляции.

В Азербайджане до 20 апреля действует специальный карантинный режим. В рамках него населению выход на улицу существенно ограничен.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРЕДИТЫ, ПРОЦЕНТЫ, ЗАМОРОЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]