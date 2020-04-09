В Германии за сутки число заражений коронавирусом выросло почти на 5 тыс

Число заражений коронавирусом в Германии за сутки выросло на 4 тысячи 974 человека, сообщает в четверг институт Роберта Коха.

Общее число зараженных по данным на 9 апреля составляет 108 тысяч 202 человека. 2 тысячи 107 человек умерли.

Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, но говорить о тенденции пока рано. Во вторник рост заражений за сутки составил 3 тысячи 834 человека. Однако уже в среду число зараженных увеличилось на 4 тысячи 3 человека.