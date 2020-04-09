Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0227 GBR   2.1073 TRY   0.2508

Цена на нефть

08.04   $/bbl WTI 25.09 1.46 Brent 32.84 0.97

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2020 11:57

В Германии за сутки число заражений коронавирусом выросло почти на 5 тыс

Число заражений коронавирусом в Германии за сутки выросло на 4 тысячи 974 человека, сообщает в четверг институт Роберта Коха.

Общее число зараженных по данным на 9 апреля составляет 108 тысяч 202 человека. 2 тысячи 107 человек умерли.

Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, но говорить о тенденции пока рано. Во вторник рост заражений за сутки составил 3 тысячи 834 человека. Однако уже в среду число зараженных увеличилось на 4 тысячи 3 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


Похожие новости


Коронавирус стал самым серьезным испытанием за всю историю Евросоюза - Меркель Коронавирус увеличит число разводов - психолог Туризм в Германии парализован из-за коронавируса Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 31,5 тыс. человек ФРГ может потерять более 700 млрд евро из-за коронавируса - мюнхенский Институт экономических исследований Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 22,7 тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]