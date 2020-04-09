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Финансы 09.04.2020 12:10

Акционеры СК AtaSigorta в конце мая обсудят итоги деятельности в 2019г

Акционеры азербайджанской страховой компании «AtaSigorta» на общем годовом собрании 27 мая обсудят итоги деятельности компании в 2019 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«Акционеры СК заслушают отчет правления и Совета директоров компании об итогах деятельности в 2019 году, утвердят финансовую отчетность за прошлый год, подтвержденную аудиторским заключением», - отметили в компании.

Кроме этого, акционерам компании предстоит решить вопрос с распределением прибыли, полученной по итогам прошлого года.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана. Уставный капитал компании составляет 14,6 млн манатов.

В 2019 году премии компании составили 18 млн 47,691 тыс. манатов, выплаты – 14 млн 627,784 тыс. манатов. Чистая прибыль компании по итогам 2019 года составила 663,215 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]