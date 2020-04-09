Акционеры СК AtaSigorta в конце мая обсудят итоги деятельности в 2019г

Акционеры азербайджанской страховой компании «AtaSigorta» на общем годовом собрании 27 мая обсудят итоги деятельности компании в 2019 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
«Акционеры СК заслушают отчет правления и Совета директоров компании об итогах деятельности в 2019 году, утвердят финансовую отчетность за прошлый год, подтвержденную аудиторским заключением», - отметили в компании.
Кроме этого, акционерам компании предстоит решить вопрос с распределением прибыли, полученной по итогам прошлого года.
AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана. Уставный капитал компании составляет 14,6 млн манатов.
В 2019 году премии компании составили 18 млн 47,691 тыс. манатов, выплаты – 14 млн 627,784 тыс. манатов. Чистая прибыль компании по итогам 2019 года составила 663,215 тыс. манатов.
А.Азизов
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