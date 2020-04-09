Республиканец Джим Бэнкс призывает провести международное судебное расследование в отношении Китая из-за распространения COVID-19

Республиканец Джим Бэнкс добивается проведения судебного разбирательства на международном уровне в отношении Китая по делу об ущербе, вызванном пандемией "уханьского" коронавируса COVID-19, сообщило в четверг издание The Hill со ссылкой на заявлении Бэнкса.
"Если бы китайские лидеры не растерялись бы из-за вспышки и не пытались скрыть факт его распространения, у мира было бы больше шансов подготовиться или даже сдержать его в Ухане или Китае. Вместо этого мы получили пандемию", - говорится в заявлении Бэнкса.
"Большая часть вины лежит на Китае", - полагает республиканец.
Он подчеркнул, что "мир должен привлечь Китай к ответственности за упущение вспышки вируса из-под контроля".
Как сообщает The Hill, в настоящее время Бэнкс для того, чтобы заручиться поддержкой, распространяет среди своих коллег письмо с призывом довести дело до Международного суда ООН.
"Если в ООН не могут сделать даже этого (начать разбирательство - ИФ), они утратили свое назначение", - заявил Бэнкс.
Он планирует отправить письмо главе госдепа США Майку Помпео и генпрокурору США Уильяму Барру.
Представитель Конгресса от штата Индиана Джим Бэнкс в прошлом месяце представил резолюцию, осуждающую подход китайского правительства к решению проблемы с коронавирусом. Резолюцию поддержали 49 членов Палаты представителей.
Ранее республиканец от штата Техас Ланс Гуден также представил законопроект, позволяющий министерству юстиции расследовать источник вируса и подать иск против Китая.
Эпицентром распространения коронавируса COVID-19 является город Ухань китайской провинции Хубэй.
В настоящий момент число заразившихся коронавирусом на территории США превышает 435 тыс. человек, более 14,7 тыс. инфицированных скончались.
США стоят на первом месте среди всех стран по количеству выявленных заражений COVID-19.
Количество заразившихся "уханьским" вирусом в мире превышает 1,5 млн человек, свыше 88 тыс. человек с коронавирусом скончались.
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