Боррель поддержал ВОЗ за усилия в борьбе против COVID-19

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о поддержке Евросоюзом деятельности Всемирной организации здравоохранения и ее генерального директора Тедроса Адханома Гебрейесуса по борьбе против COVID-19.
"Сотрудничество, солидарность и многосторонность являются ключевыми для нашего общего успеха в борьбе с коронавирусом", - написал Боррель в своем твиттере в четверг.
"ВОЗ под руководством доктора Тедроса обеспечивает спасательную поддержку на этом пути к исцелению для всего мира. ЕС полностью поддерживает их важную работу", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.
"ВОЗ не смогла сделать то, что от неё все ожидали", - сказал Помпео на брифинге в Белом доме. При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для того, чтобы думать о смене руководителя ВОЗ.
В свою очередь Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн. Днём ранее он назвал эту организацию прокитайской.
Трамп повторил, что будет думать насчёт дальнейшего финансирования ВОЗ. "Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - заявил президент США.
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