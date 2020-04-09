Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0227 GBR   2.1073 TRY   0.2508

Цена на нефть

08.04   $/bbl WTI 25.09 1.46 Brent 32.84 0.97

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2020 16:11

Боррель поддержал ВОЗ за усилия в борьбе против COVID-19

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о поддержке Евросоюзом деятельности Всемирной организации здравоохранения и ее генерального директора Тедроса Адханома Гебрейесуса по борьбе против COVID-19.

"Сотрудничество, солидарность и многосторонность являются ключевыми для нашего общего успеха в борьбе с коронавирусом", - написал Боррель в своем твиттере в четверг.

"ВОЗ под руководством доктора Тедроса обеспечивает спасательную поддержку на этом пути к исцелению для всего мира. ЕС полностью поддерживает их важную работу", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

"ВОЗ не смогла сделать то, что от неё все ожидали", - сказал Помпео на брифинге в Белом доме. При этом он заявил, что согласен с позицией Трампа, предложившего подумать, в каком объеме в дальнейшем следует финансировать эту организацию. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для того, чтобы думать о смене руководителя ВОЗ.

В свою очередь Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ $452 млн, тогда как Китай - только $42 млн. Днём ранее он назвал эту организацию прокитайской.

Трамп повторил, что будет думать насчёт дальнейшего финансирования ВОЗ. "Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - заявил президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВОЗ, ПОДДЕРЖКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]