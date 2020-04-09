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Транспорт и связь 09.04.2020 20:43

Air France-KLM отменит более 90% рейсов в апреле и мае из-за коронавируса

Франко-голландская Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, зафиксировала падение объема перевозок в марте и объявила о планах сократить число рейсов в апреле и мае более чем на 90% рейсов из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, количество перевезенных пассажиров в прошлом месяце снизилось на 57%, до 3,6 млн человек по сравнению с 8,3 млн человек годом ранее, на фоне ограничений на поездки, введенных по всему миру для предотвращения распространения COVID-19. Коэффициент загрузки самолетов опустился на 20,5 пункта - до 67%.

Объем пассажирских перевозок в период с января по март упал на 20%, до 18,1 млн человек, отмечает Air France-KLM.

В сообщении говорится, что авиаперевозчик временно отменит более 90% рейсов, запланированных на апрель и май. При этом отмечается, что компания пока ограничится этими двумя месяцами из-за высокой неопределенности относительно длительности пандемии.

Акции Air France-KLM дешевеют в четверг на 0,5%. С начала года капитализация компании упала на 46,9%, до 2,3 млрд евро.

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Тэги: МИР, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]