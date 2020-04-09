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Дальнее зарубежье 09.04.2020 16:45

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

В четверг он подписал соответствующий декрет.

"Политическая кампания на сей раз стартует необычно - в условиях ограничений массовых собраний и мероприятий. Однако дальнейший ее ход будет зависеть от того, насколько нам всем удастся обуздать распространение коронавируса. Я верю, что выборы в сейм осенью состоятся в обычном режиме", - цитируются в пресс-релизе слова Науседы.

По его словам, перед Главной избирательной комиссией встает исторический вызов обеспечить слаженную организацию выборов и выборного процесса в таких непростых условиях. Президент пожелал ей успехов в этом деле.

Конституция и закон о выборах в сейм предусматривают, что президент провозглашает очередные парламентские выборы не менее чем за шесть месяцев до конца срока действия полномочий членов сейма.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ДЕКРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]