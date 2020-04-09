Минторг Китая отметил сигналы улучшения ситуации во внешней торговле, внутреннем потреблении

Китай сообщил о сигналах улучшения ситуации в сфере внешней торговли, а также внутреннего потребления в марте, отметив, что действия властей позволили взять под контроль распространение коронавируса и запустить восстановление экономической активности.

Показатели как экспорта, так и импорта улучшились в прошлом месяце после резкого снижения в январе-феврале 2020 года, заявил в четверг пресс-секретарь министерства торговли КНР Гао Фэн.

Он отметил при этом, что экспортный сектор Китая по-прежнему сталкивается с существенными рисками, поскольку его зарубежные партнеры продолжают бороться с пандемией коронавируса.

Некоторые из экспортеров, опрошенных Минторгом, заявили, что их иностранные клиенты отменяют сделанные ранее заказы. Наиболее серьезно в сложившейся ситуации страдают производители текстиля и одежды.

Тем не менее, более 76% крупнейших китайских экспортеров восстановили производство на 70%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, предполагает, что объем китайского экспорта в марте сократился на 15,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после падения на 17,2% в январе-феврале. Импорт, как ожидается, упал на 10% после снижения на 4% в первые два месяца этого года.

Официальные показатели внешней торговли Китая за март будут обнародованы 14 апреля.

Гао Фэн заявил в четверг, что Китай не ограничивал экспорт товаров медицинского назначения, ответив, таким образом, на критику со стороны США. По его словам, в марте КНР экспортировал медицинскую продукцию на сумму 10,2 млрд юаней ($1,44 млрд).

Он также отметил, что объем потребительских расходов в Китае прошел нижний предел благодаря стимулированию потребления властями более чем в 20 городах страны за счет выдачи гражданам специальных купонов. Например, жители Ханчжоу использовали субсидируемые правительством купоны на покупку различных товаров на общую сумму 200 млн юаней ($31,1 млн), сообщил он.