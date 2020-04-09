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СНГ 09.04.2020 15:42

Власти Узбекистана из-за коронавируса ограничили число разрешенных прогулок с собаками до одной в день

В городах Узбекистана в связи с распространением COVID-19 введено ограничение на выгул домашних животных, теперь гулять с собакой разрешается один раз в день и на расстоянии не дальше 100 метров от дома, сообщила в четверг пресс-служба министерства юстиции республики.

"В соответствие с решением республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса выгуливать собак в городах можно не чаще раза в день на расстоянии не более 100 м от дома", - говорится в сообщении.

В настоящее время в республике количество подверженных случаев коронавирусной инфекцией составляет 555, выздоровели 30 пациентов, зафиксировано три летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ПИТОМЦЫ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]