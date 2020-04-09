Власти Узбекистана из-за коронавируса ограничили число разрешенных прогулок с собаками до одной в день

В городах Узбекистана в связи с распространением COVID-19 введено ограничение на выгул домашних животных, теперь гулять с собакой разрешается один раз в день и на расстоянии не дальше 100 метров от дома, сообщила в четверг пресс-служба министерства юстиции республики.
"В соответствие с решением республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса выгуливать собак в городах можно не чаще раза в день на расстоянии не более 100 м от дома", - говорится в сообщении.
В настоящее время в республике количество подверженных случаев коронавирусной инфекцией составляет 555, выздоровели 30 пациентов, зафиксировано три летальных исхода.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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