Власти Узбекистана из-за коронавируса ограничили число разрешенных прогулок с собаками до одной в день

В городах Узбекистана в связи с распространением COVID-19 введено ограничение на выгул домашних животных, теперь гулять с собакой разрешается один раз в день и на расстоянии не дальше 100 метров от дома, сообщила в четверг пресс-служба министерства юстиции республики.

"В соответствие с решением республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса выгуливать собак в городах можно не чаще раза в день на расстоянии не более 100 м от дома", - говорится в сообщении.

В настоящее время в республике количество подверженных случаев коронавирусной инфекцией составляет 555, выздоровели 30 пациентов, зафиксировано три летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.