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ТЭК 09.04.2020 15:27

Саудовская Аравия настаивает на отсчете уровня сокращения нефтедобычи с апреля

Саудовская Аравия настаивает на сокращении нефтедобычи в рамках предполагаемой сделки стран ОПЕК+ с другими производителями с апрельского уровня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости возможных согласованных сокращений, заявил, что снижать добычу нужно с уровня первого квартала. В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, а с апреля страна увеличила производство до 12,3 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, СДЕЛКА, НЕФТЕДОБЫЧА, УРОВЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]