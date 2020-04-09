Саудовская Аравия настаивает на отсчете уровня сокращения нефтедобычи с апреля

Саудовская Аравия настаивает на сокращении нефтедобычи в рамках предполагаемой сделки стран ОПЕК+ с другими производителями с апрельского уровня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости возможных согласованных сокращений, заявил, что снижать добычу нужно с уровня первого квартала. В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, а с апреля страна увеличила производство до 12,3 млн б/с.