Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0227 GBR   2.1073 TRY   0.2508

Цена на нефть

08.04   $/bbl WTI 25.09 1.46 Brent 32.84 0.97

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2020 15:46

Власти Омана закрывают столицу страны

Высший комитет Султаната Оман по борьбе с распространением коронавируса принял решение о временной изоляции столицы страны, усилив контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города.

Режим полного закрытия Маската будет действовать в период с 10:00 пятницы 10 апреля до 10:00 среды 22 апреля.

В настоящее время в стране закрыты все учебные заведения, но продолжается дистанционное обучение, не работают большинство государственных учреждений, власти призывают население к самоизоляции.

В состав мегаполиса Маскат общей площадью 3500 кв. км входят шесть вилайетов (территориально-административная единица - ИФ). По данным на 2015 год в столице и пригородах проживало более 1,5 млн человек.

По последним данным, в стране было зарегистрировано 419 инфицированных и два случая смерти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОМАН, СТОЛИЦА, ЗАКРЫТИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]