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ТЭК 09.04.2020 15:56

G20 готовит создание комитета для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка

Группа "Большой двадцатки" (G20) планирует создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике, распространенный среди стран-членов организации.

Комитет будет отчитываться перед министрами энергетики G20 "для дальнейшей корректировки действий при необходимости", говорят источники, знакомые с проектом документа.

Состав специальной группы еще обсуждается. В документе конкретно не упоминаются сокращения добычи, о которых, как ожидается, страны ОПЕК и союзники договорятся в четверг.

Стабилизирующие меры могут подразумевать закупку нефти для стратегических запасов крупными потребителями. Текст документа, который должен быть одобрен в ходе видеоконференции в пятницу, еще может измениться.

Среди обсуждаемых вопросов - стоит ли упоминать соглашение, которое, как ожидается, заключат ОПЕК и его союзники в четверг, и если да, то каким образом, пишет агентство.

Саудовская Аравия, председательствующая в G20, организовала виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, назначенную на 10 апреля, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики.

Министры энергетики G20 также будут действовать вместе с приглашенными странами, региональными и международными организациями, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на рынки энергоносителей, говорилось в сообщении организаторов.

В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция. Испания является постоянным гостем. В 2020 году приглашенными участниками G20 являются Египет, Иордания, Сенегал, Сингапур, Швейцария, ОАЭ и Вьетнам.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что США призывают Саудовскую Аравию, председательствующую в G20, созвать заседание на этой неделе, где они рассчитывают обсудить с Россией и Саудовской Аравией ситуацию на нефтяном рынке.

"Мы продолжим вести переговоры (с Россией и Саудовской Аравией - ИФ) в течение этой недели. Вы знаете, что мы не являемся частью диалога ОПЕК+ (...) напрямую, но у меня были беседы с министрами России и Саудовской Аравии, и, как я понимаю, на этой неделе будут переговоры ОПЕК+", - сказал он.

Экстренное заседание ОПЕК+ назначено на 9 апреля. Россия и Саудовская Аравия, а также ряд других участников альянса ОПЕК+ заявляли о том, что готовы участвовать в сокращениях нефтедобычи, если в них примут и другие страны, не входившие в альянс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]