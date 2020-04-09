Со стройки БелАЭС госпитализировали 100 человек - Минздрав Белоруссии

Со стройки Белорусской атомной электростанции госпитализированы 100 человек, заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.
"Госпитализированы 100 человек", - сказал Караник, выступая в четверг на заседании Палаты представителей.
Министр пояснил, что это те лица, которые контактировали с инфицированными рабочими, приехавшими из России.
В среду Караник сообщил о госпитализации группы из 15 российских строителей, которые заболели коронавирусом.
Позднее ГК "Росатом" проинформировал, что в лечебное учреждение Гродненской области отправлены 15 специалистов из трех субподрядных организаций инжинирингового дивизиона "Росатома", прибывшие на строительную площадку Белорусской АЭС. Основанием для изоляции стали положительные тесты на COVID-19, сданные сотрудниками при прибытии на территорию Беларуси . В настоящий момент установлен круг лиц, контактировавших с данными работниками. Они также изолированы, им всем проведено тестирование на коронавирусную инфекцию, результаты которого ожидаются в ближайшее время.
Всего по состоянию на 9 апреля число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляет 1486 человек, 16 человек умерли.
Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2020 год, второго - на 2021 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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