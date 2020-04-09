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ТЭК 09.04.2020 16:08

ФАС предлагает временно заморозить индексацию цен на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в связи с эпидемией коронавируса временно не повышать цены на газ для населения, сообщает регулятор.

Ранее на этой неделе ФАС опубликовала проекты приказов об увеличении цен на газ для населения и для промышленных потребителей с 1 июля 2020 года на 3%, как это и предусмотрено Макропрогнозом.

"В рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ФАС России обязано ежегодно в утвержденные сроки индексировать предельные цены и публиковать на сайте https://regulation.gov.ru/ проекты постановлений правительства РФ в части установления тарифов, в том числе оптовых цен на газ для населения. Отметим, что при установлении тарифов принимаются в расчет данные Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утвержденного правительством РФ. В соответствии с этим и был подготовлен проект документа об индексации оптовой цены на газ", - пишет на этот счет министерство.

Однако "учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения", отмечается в релизе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]