ФАС предлагает временно заморозить индексацию цен на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в связи с эпидемией коронавируса временно не повышать цены на газ для населения, сообщает регулятор.

Ранее на этой неделе ФАС опубликовала проекты приказов об увеличении цен на газ для населения и для промышленных потребителей с 1 июля 2020 года на 3%, как это и предусмотрено Макропрогнозом.

"В рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ФАС России обязано ежегодно в утвержденные сроки индексировать предельные цены и публиковать на сайте https://regulation.gov.ru/ проекты постановлений правительства РФ в части установления тарифов, в том числе оптовых цен на газ для населения. Отметим, что при установлении тарифов принимаются в расчет данные Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утвержденного правительством РФ. В соответствии с этим и был подготовлен проект документа об индексации оптовой цены на газ", - пишет на этот счет министерство.

Однако "учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения", отмечается в релизе.