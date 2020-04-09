Узбекнефтегаз активно строит GTL-завод в условиях карантина по коронавирусу, проект готов на 86%

АО "Узбекнефтегаз" продолжает строительство первого в Узбекистане завода по производству синтетического жидкого топлива (GTL) в Кашкадарьинской области (юго-запад страны) с учетом карантинных мер в связи с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба компании.
"На данный момент общий прогресс реализации проекта составляет 86%. На строительной площадке мобилизованы около 10 тыс. человек и задействовано 936 единиц строительной техники", - говорится в сообщении.
Строительные работы идут активными темпами, "несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в Узбекистане и мире", при этом "принимаются все необходимые превентивные меры для защиты жизни и здоровья каждого работника, участвующего в реализации этого стратегически важного проекта", отмечается в пресс-релизе.
В начале 2017 года Uzbekistan GTL, стопроцентная "дочка" "Узбекнефтегаза", приступила к строительству GTL-завода общей стоимостью $3,7 млрд. Ввод предприятия в строй запланирован до конца 2020 года. Оно будет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа и производить 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива стандарта "Евро-5", в том числе 311 тыс. тонн авиакеросина, 743 тыс. тонн дизельного топлива, 431 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.
Завод возводится по технологиям компаний Sasol (ЮАР), Haldor Topsoe (Дания) и Chevron (США). Генеральные подрядчики - Hyundai Engineering, Hyundai Engineering and Construction (Корея) и Enter Engineering (Сингапур).
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