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Регион 09.04.2020 16:25

Армения при содействии Грузии и турецких властей вывезет из Турции 70 соотечественников - МИД

Армения договорилась о возвращении на родину из Турции через Грузию 70 армянских граждан, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян журналистам в четверг.

"С нами связались около 100 граждан Армении, находящиеся в Турции. Усилиями и при финансировании МИД Армении осуществляется эвакуация 70 граждан через территорию Грузии, которые изъявили желание вернуться на родину", - сказала Нагдалян.

По ее словам, перевозка согласована с соответствующими службами Турции и Грузии, сообщают армянские СМИ.

"Мы ценим их содействие", - отметила Нагдалян.

Она также сообщила, что в повестке армянской стороны нет вопроса об оказании Турцией медицинского содействия Армении в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с новым архиепископом Константинопольской епархии Армянской апостольской церкви Сааком Машаляном выразил готовность оказать медицинскую помощь Армении в борьбе с эпидемией коронавируса.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ГРАЖДАНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]