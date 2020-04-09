Армения при содействии Грузии и турецких властей вывезет из Турции 70 соотечественников - МИД

Армения договорилась о возвращении на родину из Турции через Грузию 70 армянских граждан, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян журналистам в четверг.

"С нами связались около 100 граждан Армении, находящиеся в Турции. Усилиями и при финансировании МИД Армении осуществляется эвакуация 70 граждан через территорию Грузии, которые изъявили желание вернуться на родину", - сказала Нагдалян.

По ее словам, перевозка согласована с соответствующими службами Турции и Грузии, сообщают армянские СМИ.

"Мы ценим их содействие", - отметила Нагдалян.

Она также сообщила, что в повестке армянской стороны нет вопроса об оказании Турцией медицинского содействия Армении в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с новым архиепископом Константинопольской епархии Армянской апостольской церкви Сааком Машаляном выразил готовность оказать медицинскую помощь Армении в борьбе с эпидемией коронавируса.