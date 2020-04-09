В Азербайджане выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных превысило 920

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 104 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при кабинете министров.
"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 104 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима. Из них один человек скончался. Им оказался гражданин 1949 года рождения, у которого ранее был выявлен сахарный диабет и онкология. Члены его семьи и лица, с которыми он вступал в контакт отправлены на карантин", - отмечается в сообщении оперативного штаба.
Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки выздоровело еще 38 человек.
Таким образом, общее число зараженных достигло 926, выздоровевших - 101, скончавшихся - 9. Оперштаб также сообщает, что всего было проведено 57,371 тыс. тестов.
Х.Насирзаде
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