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Здравоохранение 09.04.2020 16:41

В Азербайджане выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, число инфицированных превысило 920

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 104 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 104 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима. Из них один человек скончался. Им оказался гражданин 1949 года рождения, у которого ранее был выявлен сахарный диабет и онкология. Члены его семьи и лица, с которыми он вступал в контакт отправлены на карантин", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки выздоровело еще 38 человек.

Таким образом, общее число зараженных достигло 926, выздоровевших - 101, скончавшихся - 9. Оперштаб также сообщает, что всего было проведено 57,371 тыс. тестов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОПЕРШТАБ, ЗАРАЖЕНИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]