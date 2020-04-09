Судьба всего проекта ЕС поставлена на карту в связи с пандемией коронавируса - премьер Италии

Европейский интеграционный проект окажется под угрозой, если страны ЕС не согласуют экономический ответ на пандемию коронавируса, заявил в четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Если мы не воспользуемся возможностью вдохновить новую жизнь в европейский проект, то риск провала будет реален", - приводят его слова западные СМИ.
Он подчеркнул, что Европа проходит "через крупнейшее испытание со времен Второй мировой войны".
Кроме того, премьер заявил, что он ожидает советов от правительственных экспертов относительно того, работу каких предприятий возможно возобновить первой без угрозы населению. Он пояснил, что при одобрении со стороны ученых власти могут к концу апреля начать ослаблять меры социальной изоляции.
СМИ напоминают, что Италия стала первой европейской страной, которая еще 12 марта ввела жесткие меры изоляции из-за коронавируса. Теперь высказываются предположения, что наиболее строгие меры начнут отменять 26 апреля, а затем 3 мая.
Между тем, отмечают СМИ, Италия и ряд других стран Южной Европы добиваются от Брюсселя финансовой помощи с целью справиться с приостановкой работы многих предприятий и безработицей, вызванных пандемией. Однако накануне 16-часовая видеоконференция Еврогруппы завершилась требованием Нидерландов, что страны, желающие получить помощь, должны соответствовать определенным и строгим экономическим критериям.
В Италии 13 тыс. 155 человек с коронавирусом умерли, 110 тыс. 574 заразились. Это один из самых высоких показателей в Европе.
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