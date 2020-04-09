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Дальнее зарубежье 09.04.2020 20:15

Генпрокурор США предложил приступить в мае к ослаблению мер социального дистанцирования, принятых из-за коронавируса

Генпрокурор США Уильям Барр предложил начать в мае ослабление ограничительных мер, введенных в стране с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19.

"Я думаю, вы знаете, когда этот период (соблюдения мер дистанцирования - ИФ) истечет в конце апреля... нам придется не просто говорить людям, чтобы они шли домой и прятались под кроватью, а разрешить им использовать другие методы (...), чтобы защитить себя", - заявил Барр в эфире телеканала Fox News.

По его словам, США должны "весьма внимательно" отнестись вопросу того, что принимаемые меры "полностью оправданы, и нет никаких альтернативных методов защиты людей" в условиях эпидемии COVID-19.

Барр подчеркнул, что США сейчас находятся в ситуации, "схожей с военным временем", и "правительство может вводить определенные ограничения".

В то же время генпрокурор подчеркнул, что министерство юстиции продолжит следить за любыми действиями, "ограничивающими свободу людей".

В прошлом месяце Белый дом представил руководящие принципы по борьбе с COVID-19, согласно которым американцем следуют избегать поездок без срочной необходимости, публичных собраний числом более десяти человек, походов в рестораны, бары и другие общественные места. Действие этих принципов продлено до конца апреля.

В свою очередь издание The Hill напоминает, что требования к социальному дистанцированию в США привели к ухудшению состояния национальной экономики. Так, в США стали закрываться предприятия и резко увеличилось количество заявок на пособие по безработице.

В США на 9 апреля выявлено более 435 тыс. заразившихся COVID-19, свыше 14 тыс. человек с коронавирусом скончались.

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Тэги: США, ГЕНПРОКУРОР, МЕРЫ, РЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]