Молдавия получит от ЕС 87 млн евро на преодоление кризиса в условиях коронавируса

Евросоюз предоставит Молдавии 87 млн евро для реализации первоочередных и среднесрочных мер, необходимых для преодоления кризиса в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве Делегации Евросоюза в Кишиневе, данная мера осуществляется в рамках поддержки стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), которым предполагается выделить в общей сложности 963 млн. евро: 80 из них на меры немедленной поддержки и 883 млн. - для реализации мер по восстановлению экономики и социальной сферы в посткризисный период.

Собеседник агентства сказал, что к мерам первоочередного действия относятся поддержка сектора общественного здоровья - скоординированные с ВОЗ поставки медицинского и лабораторного оборудования, средств защиты, а также обучение или переподготовка медицинского персонала (30 млн. евро). Кроме того, будет оказана поддержка наиболее незащищенным группам населения (11,3 млн. евро), в том числе в виде малых грантов (60 тыс. евро), доступных в рамках "механизма быстрого реагирования".