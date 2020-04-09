Молдавия получит от ЕС 87 млн евро на преодоление кризиса в условиях коронавируса

Евросоюз предоставит Молдавии 87 млн евро для реализации первоочередных и среднесрочных мер, необходимых для преодоления кризиса в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве Делегации Евросоюза в Кишиневе, данная мера осуществляется в рамках поддержки стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), которым предполагается выделить в общей сложности 963 млн. евро: 80 из них на меры немедленной поддержки и 883 млн. - для реализации мер по восстановлению экономики и социальной сферы в посткризисный период.
Собеседник агентства сказал, что к мерам первоочередного действия относятся поддержка сектора общественного здоровья - скоординированные с ВОЗ поставки медицинского и лабораторного оборудования, средств защиты, а также обучение или переподготовка медицинского персонала (30 млн. евро). Кроме того, будет оказана поддержка наиболее незащищенным группам населения (11,3 млн. евро), в том числе в виде малых грантов (60 тыс. евро), доступных в рамках "механизма быстрого реагирования".
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
В Карабахе выявили уже 3 случая заражения коронавирусом
Расширение ВТС Азербайджана с Россией усиливает преимущество над Арменией - эксперт
Страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 10 млн б/с сроком на 2 месяца
"Большой прогресс" достигнут на переговорах о новой сделке ОПЕК+ - глава РФПИ
Мексика отказывается участвовать в сокращениях ОПЕК+, ставя сделку под удар
Минздрав РФ надеется, что летом активность коронавируса снизится
В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19
Минфин перечислил Минтруда 38 млн манатов для начала разовых выплат безработным
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) изменил график работы филиалов
Банк Республика оказал безвозмездную поддержку уязвимым группам населения, занимающимся бизнесом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог