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СНГ 09.04.2020 23:17

Молдавия получит от ЕС 87 млн евро на преодоление кризиса в условиях коронавируса

Евросоюз предоставит Молдавии 87 млн евро для реализации первоочередных и среднесрочных мер, необходимых для преодоления кризиса в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве Делегации Евросоюза в Кишиневе, данная мера осуществляется в рамках поддержки стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), которым предполагается выделить в общей сложности 963 млн. евро: 80 из них на меры немедленной поддержки и 883 млн. - для реализации мер по восстановлению экономики и социальной сферы в посткризисный период.

Собеседник агентства сказал, что к мерам первоочередного действия относятся поддержка сектора общественного здоровья - скоординированные с ВОЗ поставки медицинского и лабораторного оборудования, средств защиты, а также обучение или переподготовка медицинского персонала (30 млн. евро). Кроме того, будет оказана поддержка наиболее незащищенным группам населения (11,3 млн. евро), в том числе в виде малых грантов (60 тыс. евро), доступных в рамках "механизма быстрого реагирования".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]