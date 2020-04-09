Минфин Азербайджана начал перечисление средств бизнесу, пострадавшему от COVID-19

Минфин Азербайджана 9 апреля начал перечисление средств на счета предпринимателей, пострадавших от коронавируса COVID-19.

«Минфин 9 апреля по первичным заявкам, предоставленным со стороны министерства экономики, начал перечисление средств на банковские счета предпринимателей, пострадавших от коронавируса. В частности, на счета 698 налогоплательщиков перечислено 1,728 млн манатов для выплаты зарплаты штатным сотрудникам», - сообщает Минфин.

Кроме этого, 637 тыс. манатов перечислено на счета 533 микропредпринимателей.

Как сообщалось ранее, из госбюджета 215 млн манатов будет направлено на выплату зарплат 304 тыс. человек, работающих в компаниях, существенно пострадавших от коронавируса.

Кроме этого, 80 млн манатов будет выплачено около 300 тыс. субъектам микробизнеса. Размер выплат им составит от 250 манатов до 5 тыс. манатов.



Н.Аббасова