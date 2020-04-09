Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0227 GBR   2.1073 TRY   0.2508

Цена на нефть

08.04   $/bbl WTI 25.09 1.46 Brent 32.84 0.97

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 09.04.2020 20:00

Минфин Азербайджана начал перечисление средств бизнесу, пострадавшему от COVID-19

Минфин Азербайджана 9 апреля начал перечисление средств на счета предпринимателей, пострадавших от коронавируса COVID-19.

«Минфин 9 апреля по первичным заявкам, предоставленным со стороны министерства экономики, начал перечисление средств на банковские счета предпринимателей, пострадавших от коронавируса. В частности, на счета 698 налогоплательщиков перечислено 1,728 млн манатов для выплаты зарплаты штатным сотрудникам», - сообщает Минфин.

Кроме этого, 637 тыс. манатов перечислено на счета 533 микропредпринимателей.

Как сообщалось ранее, из госбюджета 215 млн манатов будет направлено на выплату зарплат 304 тыс. человек, работающих в компаниях, существенно пострадавших от коронавируса.

Кроме этого, 80 млн манатов будет выплачено около 300 тыс. субъектам микробизнеса. Размер выплат им составит от 250 манатов до 5 тыс. манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИКРОБИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Субъекты микробизнеса в Азербайджане получат минимум 250 манатов в рамках поддержки из-за коронавируса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]