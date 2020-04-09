Мировой спрос на нефть упал на 10-15 млн б/с, он может снизиться сильнее - Новак

Мировой спрос на нефть снизился на 10-15 млн б/с, заявил глава ведомства Александр Новак перед внеочередным заседанием ОПЕК+, посвященном возможности сокращения нефтедобычи в условиях катастрофического падения спроса.

"Мы в настоящее время наблюдаем очень серьезное снижение спроса, на 10-15 млн б/с, в ближайшее время этот показатель может измениться еще больше в сторону увеличения", - сказал Новак в ходе видеоконференции.

"Вызывает тревогу увеличение коммерческих запасов нефти в мире и возможность полного заполнения хранилищ. Все это может привести к серьёзным последствиям для нефтяной отрасли и экономики мира в целом", - отметил он.