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ТЭК 09.04.2020 20:09

Мировой спрос на нефть упал на 10-15 млн б/с, он может снизиться сильнее - Новак

Мировой спрос на нефть снизился на 10-15 млн б/с, заявил глава ведомства Александр Новак перед внеочередным заседанием ОПЕК+, посвященном возможности сокращения нефтедобычи в условиях катастрофического падения спроса.

"Мы в настоящее время наблюдаем очень серьезное снижение спроса, на 10-15 млн б/с, в ближайшее время этот показатель может измениться еще больше в сторону увеличения", - сказал Новак в ходе видеоконференции.

"Вызывает тревогу увеличение коммерческих запасов нефти в мире и возможность полного заполнения хранилищ. Все это может привести к серьёзным последствиям для нефтяной отрасли и экономики мира в целом", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]