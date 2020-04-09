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ТЭК 09.04.2020 20:10

Новак перед внеочередным заседанием ОПЕК+ поприветствовал участие ряда стран, не участвовавших в сделке

Министр энергетики РФ Александр Новак перед внеочередным заседанием ОПЕК+, посвященном возможности сокращения нефтедобычи в условиях катастрофического падения спроса, которая проходит в режиме видеоконференции, поприветствовал участие целого ряда стран, не участвовавших в сделке ОПЕК+.

"Помимо традиционной нашей встречи в рамках стран ОПЕК+ я хотел бы также сегодня поприветствовать наших других коллег, которые принимают участие в видеоконференции: коллеги из Канады, Норвегии, Египта, Аргентины, Колумбии, Индонезии, Эквадора, Тринидад и Тобаго", - сказал он.

"Как сказал председатель, мы все понимаем ситуацию, в которой сегодня находимся - ухудшение экономической ситуации ввиду распространения коронавируса, которая влияет на все сферы экономики, в том числе и нашу нефтяную отрасль", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, КОНФЕРЕНЦИЯ, НОВАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]