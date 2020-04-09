Новак перед внеочередным заседанием ОПЕК+ поприветствовал участие ряда стран, не участвовавших в сделке

Министр энергетики РФ Александр Новак перед внеочередным заседанием ОПЕК+, посвященном возможности сокращения нефтедобычи в условиях катастрофического падения спроса, которая проходит в режиме видеоконференции, поприветствовал участие целого ряда стран, не участвовавших в сделке ОПЕК+.

"Помимо традиционной нашей встречи в рамках стран ОПЕК+ я хотел бы также сегодня поприветствовать наших других коллег, которые принимают участие в видеоконференции: коллеги из Канады, Норвегии, Египта, Аргентины, Колумбии, Индонезии, Эквадора, Тринидад и Тобаго", - сказал он.

"Как сказал председатель, мы все понимаем ситуацию, в которой сегодня находимся - ухудшение экономической ситуации ввиду распространения коронавируса, которая влияет на все сферы экономики, в том числе и нашу нефтяную отрасль", - сказал он.