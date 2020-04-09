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ТЭК 09.04.2020 20:15

Новак: всем производителям нужно объединить усилия в ситуации существенного перепроизводства

В ситуации существенного перепроизводства нефти всем производителям необходимо объединить усилия, заявил министр энергетики РФ Александр Новак перед внеочередным заседанием ОПЕК+, посвященном возможности сокращения нефтедобычи в условиях катастрофического падения спроса, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Необходимы оперативные и своевременные меры, и нам необходимо объединить усилия всем странам-производителям нефти для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с существенным перепроизводством нефти в мире", - сказал он.

"Вы знаете, что президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил позицию России о необходимости обеспечить долгосрочную стабильность нефтяного рынка и формирования эффективного баланса спроса и предложения в интересах как производителей, так и потребителей. И в этой ситуации мы считаем оправданным увеличение количества стран, которые могут принять участие в объединении усилий по стабилизации ситуации в мире. Мы еще раз приветствуем участие наших коллег, которые ранее не участвовали в соглашении ОПЕК+", - добавил министр.

"Только совместными скоординированными усилиями мы сможем добиться результатов в интересах народов наших стран", - подчеркнул Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УСИЛИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]