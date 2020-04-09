Новак: всем производителям нужно объединить усилия в ситуации существенного перепроизводства

В ситуации существенного перепроизводства нефти всем производителям необходимо объединить усилия, заявил министр энергетики РФ Александр Новак перед внеочередным заседанием ОПЕК+, посвященном возможности сокращения нефтедобычи в условиях катастрофического падения спроса, которое проходит в режиме видеоконференции.
"Необходимы оперативные и своевременные меры, и нам необходимо объединить усилия всем странам-производителям нефти для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с существенным перепроизводством нефти в мире", - сказал он.
"Вы знаете, что президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил позицию России о необходимости обеспечить долгосрочную стабильность нефтяного рынка и формирования эффективного баланса спроса и предложения в интересах как производителей, так и потребителей. И в этой ситуации мы считаем оправданным увеличение количества стран, которые могут принять участие в объединении усилий по стабилизации ситуации в мире. Мы еще раз приветствуем участие наших коллег, которые ранее не участвовали в соглашении ОПЕК+", - добавил министр.
"Только совместными скоординированными усилиями мы сможем добиться результатов в интересах народов наших стран", - подчеркнул Новак.
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