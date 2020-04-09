ОПЕК ждет спада спроса на нефть во II кв. на 12 млн б/с, по году - на 6,8 млн б/с

ОПЕК ожидает падения спроса на нефть во втором квартале на 12 млн баррелей в сутки, в целом по году снижение составит 6,8 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет картеля.

ОПЕК ожидает, что в течение короткого времени хранилища для нефти будут полностью заполнены.