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ТЭК 09.04.2020 20:14

ОПЕК ждет спада спроса на нефть во II кв. на 12 млн б/с, по году - на 6,8 млн б/с

ОПЕК ожидает падения спроса на нефть во втором квартале на 12 млн баррелей в сутки, в целом по году снижение составит 6,8 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет картеля.

ОПЕК ожидает, что в течение короткого времени хранилища для нефти будут полностью заполнены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, СПРОС, ОПЕК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]