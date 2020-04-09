Участники видеоконференции ОПЕК+ анализируют ситуацию на рынке, обсуждения пока не начались - Минэнерго Азербайджана

В рамках видео-конференции ОПЕК+ идут выступления по анализу ситуации на рынке нефти, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.

"На данный момент выступают представители делегаций. До участников встречи доводится анализ ситуации на рынке нефти. Обсуждения пока не начались", - сказала Алиева.