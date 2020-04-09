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ТЭК 09.04.2020 20:32

Генсек ОПЕК: избыток нефти во II кв. может составить 14,7 млн б/с, что увеличит коммерческие запасы на 1,3 млрд барр.

Избыток нефти на мировом рынке во втором квартале 2020 года может составить 14,7 млн баррелей в сутки, приводит пресс-служба ОПЕК слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в ходе заседания министров ОПЕК+.

По его словам, это избыточное предложение добавит еще 1,3 млрд баррелей коммерческих запасов, исчерпав имеющиеся мощности для хранения нефти в течение мая.

"В начале марта ожидаемый рост мирового спроса на нефть в 2020 году был чуть ниже 0,1 млн баррелей в сутки. Сегодня мы ожидаем сокращения спроса на 6,8 млн баррелей в сутки, причем только во втором квартале показатель падения спроса приближается к 12 млн баррелей в сутки и еще увеличивается. Это потрясающие цифры! Беспрецедентные в наше время", - заявил он.

Баркиндо отметил, что прогноз роста поставок нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году снизился более чем на 1,5 млн б/с, хотя и не так значительно, как оценка падения спроса.

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Тэги: НЕФТЬ, ДИСБАЛАНС, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]