Участники видеоконференции ОПЕК+ начали обсуждения по дальнейшим действиям - Минэнерго Азербайджана

Участники видео-конференции ОПЕК+ приступили к обсуждениям дальнейших действий по стабилизации ситуации на рынке нефти, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.
"Встреча перешла на этап обсуждений дальнейших действий нефтедобывающих стран для стабилизации общей ситуации на нефтяном рынке", - сказала Алиева.
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