ОПЕК+ изучает сокращение добычи нефти на 10 млн б/с с постепенным наращиванием к апрелю 2021г

Страны ОПЕК+ обсуждают снижение нефтедобычи на 10 млн б/с с постепенным увеличением, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из вариантов - снижение добычи в июне на 10 млн б/с, с выходом в декабре на сокращение в 8 млн б/с и к апрелю 2021г - на 6 млн б/с.

Агентство Shana пишет, что обсуждаются два сценария возможного сокращения.