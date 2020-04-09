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ТЭК 09.04.2020 20:44

ОПЕК+ изучает сокращение добычи нефти на 10 млн б/с с постепенным наращиванием к апрелю 2021г

Страны ОПЕК+ обсуждают снижение нефтедобычи на 10 млн б/с с постепенным увеличением, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из вариантов - снижение добычи в июне на 10 млн б/с, с выходом в декабре на сокращение в 8 млн б/с и к апрелю 2021г - на 6 млн б/с.

Агентство Shana пишет, что обсуждаются два сценария возможного сокращения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, СЦЕНАРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]