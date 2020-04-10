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Регион 10.04.2020 01:27

Продажи алкоголя в магазинах в РФ ускорились на фоне карантина и закрытия баров

Аналитики и ритейлеры сообщают о росте продаж алкоголя в магазинах.

"Рост продаж алкоголя в крупнейших розничных сетях России на неделе с 23 по 29 марта продолжил ускоряться", - сказал "Интерфаксу" директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев.

По данным Nielsen, продажи водки в магазинах крупнейших розничных сетей России за неделю с 23 по 29 марта выросли на 31% по сравнению с показателем за тот же период в прошлом году. На предыдущей неделе рост составлял 21%, а двумя неделями ранее - 10%.

Еще значительнее выросли продажи виски: рост продаж этого алкогольного напитка ускорился с 19% за неделю 9-15 марта до 33% за 16-22 марта и 47% за 23-29 марта.

Продажи пива за последнюю неделю марта выросли на 25% (за 16-22 марта рост составлял 14%, за 9-15 марта - 15%).

Nielsen также проанализировал динамику продаж игристых вин, которая оказалась значительно скромнее (рост на 5% с 23 по 29 марта).

Ускоряющийся рост розничных продаж алкоголя был обусловлен несколькими факторами, указывает Локтев. "Во-первых, в первые недели ажиотажного спроса большинство покупателей ориентировались на покупку товаров длительного хранения, в то время как покупка алкоголя в этот период отошла на второй план. И уже позже, создав необходимые запасы, часть покупателей приняла решение приобрести алкоголь - его продажи начали активно расти после объявления нерабочей недели. Во-вторых, важно отметить влияние закрытия кафе и ресторанов, которое также привело к приросту продаж алкогольной продукции в магазинах. И в-третьих, на рост продаж повлиял существующий запрет на продажу алкоголя онлайн. Если большинство других товарных категорий можно приобрести через интернет, то единственным способом покупки алкоголя является посещение офлайн магазинов, о которых как раз и идет речь", - отметил эксперт.

По данным Сбербанка, который проанализировал потребительскую активность россиян с 30 марта по 5 апреля (то есть после введения режима самоизоляции граждан), всплеск расходов в категории "винные магазины" составил 31% в годовом сопоставлении, при этом рост продолжался вторую неделю.

Об увеличении продаж алкоголя сообщают и ритейлеры. По словам представителя "Ленты", наиболее ощутимый рост продаж алкоголя - почти на треть - пришелся на неделю с 23 по 29 марта. "Сейчас спрос на категории равномерный, за исключением игристого вина, продажи которого не увеличиваются активно", - отметил представитель компании.

"Азбука вкуса" сообщила, что на неделе с 23 по 29 марта продолжили расти продажи в "Энотеках": спрос был повышен как на крепкий алкоголь, так и на вина. Ранее о росте спроса на алкоголь говорил президент "Азбуки вкуса" Денис Сологуб. "Причем в последнее время я вижу, что он (спрос) увеличился в основном на крепкий (алкоголь). Скажем так, на крепкий он увеличился в два раза больше, чем на вино. Я думаю, наши люди его (крепкий алкоголь - ИФ) используют как одно из средств профилактики. Либо борьбы с депрессией", - отмечал он.

В "Ашане" сравнили продажи алкоголя за 15 март- 5 апреля этого года и 17 марта - 7 апреля прошлого года и отметили только незначительный рост продаж в категории водки. Продажи в остальных категориях остались без изменений, сообщил представитель ритейлера.

В пресс-службе "Магнита" сообщили, что согласны с данными аналитиков о росте розничных продаж алкоголя в последние недели.

Рост продаж алкоголя в рознице на фоне сокращения его реализации через рестораны и бары прогнозирует один из крупнейших в России производителей алкоголя Beluga Group. "Очевидно, что из-за введения карантина и закрытия границ пострадают такие каналы дистрибуции как HoReCa и Duty Free, но вместе с тем вырастут продажи в рознице", - говорил председатель правления компании Александр Мечетин.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 30 апреля. С 30 марта власти начали вводить режим самоизоляции граждан, ограничивая их передвижение. Рестораны, кафе и бары вынуждены были закрыться, часть заведений перешла на обслуживание доставки заказов (онлайн-продажи алкоголя запрещены). В некоторых регионах начали ужесточать правила торговли алкоголем, сокращая количество часов, когда продажи возможны. В отдельных субъектах РФ был введен полный запрет на продажу алкоголя на время карантинных мер.

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Тэги: РОССИЯ, АЛКОГОЛЬ, ПРОДАЖИ, РОСТ


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