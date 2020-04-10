Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0227 GBR   2.1073 TRY   0.2508

Цена на нефть

08.04   $/bbl WTI 25.09 1.46 Brent 32.84 0.97

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.04.2020 03:50

ЕC выделит Грузии 250 млн евро на борьбу с коронавирусом Covid-19 и его последствиями

К финансовой помощи в размере 183 млн евро, которую Евросоюз окажет Грузии на борьбу с эпидемией коронавируса Covid-19, республика получит еще несколько десятков миллионов евро для преодоления ее последствий, заявил глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель.

"В дополнение к выделяемым на борьбу с коронавирусом 183 млн евро ЕС поможет Грузии еще несколькими десятками евро в рамках других программ, что в этот кризисный период создает пакет помощи примерно в 250 млн евро", - сказал Харцель журналистам в четверг.

Он отметил, что эти средства предусматривается направить на решение возникших острых проблем в сфере здравоохранения, в связи с чем ЕС будет работать со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы приобрести необходимое оборудование и оснащение, провести тренинги, а также оказать максимальную помощь наиболее уязвимым группам населения.

"Также значительную часть поддержки мы хотим оказать основе грузинской экономики - это малые и средние предприятия, которым будут предоставляться льготные кредиты, чтобы они смогли восстановить свою работу", - заявил Харцель.

Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте Европейской комиссии, ЕС выделяет шести странам Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина) финансовую помощь в размере 962 млн евро для борьбы с пандемией коронавируса. Грузия из этой суммы получит 183 млн евро.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально подтверждено 214 случаев заражения коронавирусом, из них скончались трое (все - женщины), 50 человек вылечились. В стационарах находятся 408 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 722 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЕС, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Иванишвили внес $31 млн в фонд борьбы с COVID-19 в Грузии - партия власти Второй пациент с коронавирусом умер в Грузии В Грузии число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 170 В Грузии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 159 человек В Грузии число зараженных Covid-19 увеличилось до 156 Президент Грузии направила часть своих средств в фонд борьбы с коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]