ЕC выделит Грузии 250 млн евро на борьбу с коронавирусом Covid-19 и его последствиями

К финансовой помощи в размере 183 млн евро, которую Евросоюз окажет Грузии на борьбу с эпидемией коронавируса Covid-19, республика получит еще несколько десятков миллионов евро для преодоления ее последствий, заявил глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель.

"В дополнение к выделяемым на борьбу с коронавирусом 183 млн евро ЕС поможет Грузии еще несколькими десятками евро в рамках других программ, что в этот кризисный период создает пакет помощи примерно в 250 млн евро", - сказал Харцель журналистам в четверг.

Он отметил, что эти средства предусматривается направить на решение возникших острых проблем в сфере здравоохранения, в связи с чем ЕС будет работать со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы приобрести необходимое оборудование и оснащение, провести тренинги, а также оказать максимальную помощь наиболее уязвимым группам населения.

"Также значительную часть поддержки мы хотим оказать основе грузинской экономики - это малые и средние предприятия, которым будут предоставляться льготные кредиты, чтобы они смогли восстановить свою работу", - заявил Харцель.

Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте Европейской комиссии, ЕС выделяет шести странам Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина) финансовую помощь в размере 962 млн евро для борьбы с пандемией коронавируса. Грузия из этой суммы получит 183 млн евро.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально подтверждено 214 случаев заражения коронавирусом, из них скончались трое (все - женщины), 50 человек вылечились. В стационарах находятся 408 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 722 человек.