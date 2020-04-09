Лидеры Тюркского совета обсудят пути преодоления негативного воздействия Covid-19 на экономику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), который состоится в формате видеоконференции 10 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.
Мероприятие будет посвящено теме "Сотрудничество и солидарность в борьбе с пандемией COVID-19". Саммит пройдет по инициативе действующего председателя Тюркского совета, президента Азербайджана Ильхама Алиева, написал Курмангали в четверг в фейсбуке.
"Участники видеоконференции обменяются мнениями о мерах, принятых на национальном уровне для борьбы с эпидемией коронавируса, развития многостороннего сотрудничества в области здравоохранения и решения общих проблем, вызванных вспышкой COVID-19 в регионе", - сообщил Курмангали.
"Главы государств также обсудят пути преодоления негативного воздействия коронавируса на национальную и мировую экономику, затронут будущие совместные усилия и общие меры для продолжения торгово-экономических отношений и обеспечения беспрепятственных транспортных связей во время кризиса и в постпандемический период", - информировал пресс-секретарь.
По итогам саммита ожидается принятие Совместной декларации.
Тюркский совет создан в 2009 году. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия.
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