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Регион 09.04.2020 22:02

Лидеры Тюркского совета обсудят пути преодоления негативного воздействия Covid-19 на экономику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), который состоится в формате видеоконференции 10 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

Мероприятие будет посвящено теме "Сотрудничество и солидарность в борьбе с пандемией COVID-19". Саммит пройдет по инициативе действующего председателя Тюркского совета, президента Азербайджана Ильхама Алиева, написал Курмангали в четверг в фейсбуке.

"Участники видеоконференции обменяются мнениями о мерах, принятых на национальном уровне для борьбы с эпидемией коронавируса, развития многостороннего сотрудничества в области здравоохранения и решения общих проблем, вызванных вспышкой COVID-19 в регионе", - сообщил Курмангали.

"Главы государств также обсудят пути преодоления негативного воздействия коронавируса на национальную и мировую экономику, затронут будущие совместные усилия и общие меры для продолжения торгово-экономических отношений и обеспечения беспрепятственных транспортных связей во время кризиса и в постпандемический период", - информировал пресс-секретарь.

По итогам саммита ожидается принятие Совместной декларации.

Тюркский совет создан в 2009 году. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЮРКСКИЙ/СОВЕТ, САММИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]