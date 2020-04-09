Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом

Генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон в четверг сообщил, что за прошедшие сутки в больницах и домах престарелых скончалось 424 человека, имевших диагноз - коронавирус COVID-19.

Таким образом, по его словам, с начала марта во Франции зарегистрировали 12 210 летальных исходов при заражении коронавирусной инфекцией.

Между тем, немного снизилась нагрузка на реанимации: в них сейчас проходит лечение примерно на 80 человек меньше, чем в среду. Отмечается, что этот показатель уменьшился впервые с начала кризиса с короанвирусом во Франции.

Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.