Добыча России и Саудовской Аравии в мае-июне планируется на уровне по 8,5 млн б/с

Россия и Саудовская Аравия в мае-июне 2020 года могут сократить добычу до 8,5 млн б/с каждая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Таким образом, России придется снизить добычу нефти от уровня марта на 2,8 млн б/с, Саудовской Аравии, которая в апреле увеличила добычу до 12,3 млн б/с - на 3,8 млн б/с.