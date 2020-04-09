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ТЭК 09.04.2020 22:10

Добыча России и Саудовской Аравии в мае-июне планируется на уровне по 8,5 млн б/с

Россия и Саудовская Аравия в мае-июне 2020 года могут сократить добычу до 8,5 млн б/с каждая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Таким образом, России придется снизить добычу нефти от уровня марта на 2,8 млн б/с, Саудовской Аравии, которая в апреле увеличила добычу до 12,3 млн б/с - на 3,8 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ДОБЫЧА, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]