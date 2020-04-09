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Дальнее зарубежье 09.04.2020 23:15

Глава Минфина США не исключает "перезапуска" американской экономики уже в мае

Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что американские власти могут возобновить работу секторов экономики, остановившихся из-за коронавируса, уже в мае, сообщает в четверг телеканал CNBC.

"Я думаю, да", - сказал Мнучин, отвечая на вопрос ведущего телеканала, есть ли возможность, что США возобновят деловую активность в мае.

"Я думаю, что это произойдет, как только президент сочтет, что медицинская сторона вопроса решена", - добавил он.

Мнучин подчеркнул, что для перезапуска экономики в Нью-Йорке, больше остальных городов пострадавшем от коронавируса, потребуется больше времени, чем на остальной территории США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США планирует создать отдельную оперативную группу, которая будет работать над перезапуском экономической деятельности, остановившейся из-за COVID-19.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Болезнь обнаружили у 363 851 жителей страны. Скончались, по данным университета Джонса Хопкинса, 15 774 человека.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]